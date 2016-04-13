У Санкт-Петербурзі пройде акція на підтримку українських політв'язнів Сенцова, Кольченка і Афанасьєва

Про це повідомляють організатори на сторінці у Facebook.

Акція пройде з 19:00 до 22:00, і буде включати написання листів політв'язням та кінопоказ фільму «Зниклий безвісти», заснованого на реальній історії американського журналіста Чарльза Хормана, зниклого в Чилі після приходу до влади диктатора Аугусто Піночета.

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«У російських в'язницях далеко від дому продовжують сидіти Олег Сенцов, Олександр Кольченко та Геннадій Афанасьєв. І незважаючи на недавню новину про підготовку документів на їхню екстрадицію, ще занадто рано говорити про те, що їх повернуть додому. Швидше, навпаки, у зв'язку з останніми новинами варто не забувати про кримських політв'язнів, продовжувати висвітлювати інформацію щодо їхніх справ, і надавати їм підтримку», - йдеться в повідомленні.

Під час акції буде доступна інформація для бажаючих надати матеріальну підтримку сім'ям і близьким засуджених.

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Як повідомляв УНІАН, українського режисера Сенцова і активіста Кольченка затримали співробітники ФСБ в Криму навесні 2014 року. Їх етапували в Росію, де судили за сфабрикованим звинуваченням в організації терактів і підпалів офісів партій на півострові. Обидва провину не визнали.

В грудні 2014 року в російській Генпрокуратурі РФ заявили, що Сенцов і Кольченко є громадянами РФ, оскільки після анексії півострова вони не висловлювали бажання зберегти інше громадянство.

Російський суд 25 серпня 2015 року оголосив вирок Сенцову і Кольченка, засудивши їх до 20 і 10 років ув'язнення відповідно.

Міністерство юстиції України звернулося із запитом до Росії про передачу Сенцова і Кольченка як громадян України.

Пізніше стало відомо, що Мін'юст РФ доручив підготувати документи для передачі Україні Сенцова, Кольценка і ще 2 політв'язнів.