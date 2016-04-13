У центрі Запоріжжя демонтують пам'ятник "Тривожна молодість" (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, пам'ятник, що являє собою композицію із зображенням голови комсомольця у будьонівці на п'єдесталі перед символічним прапором з орденами Леніна і написом "У власти орлиной орлят миллионы и нами гордится страна!", було встановлено у Запоріжжі в 1968 році до 50-річчя комсомолу.

Практично відразу ж після відкриття "Тривожна молодість" отримала від запорожців неофіційну назву - "Фантомас", яка вживалася набагато активніше, ніж офіційна назва (прем'єра однойменної французької пригодницької комедії відбулася в 1964 році).

Сьогодні, 13 квітня, розпочалися роботи з демонтажу, які, як повідомили в адміністрації Олександрівського району Запоріжжя, на території якого розташований пам'ятник, планується завершити протягом двох днів.

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"На сьогодні заплановано демонтаж малих конструкцій пам'ятника і підготовчі роботи до демонтажу основної скульптури, який запланований на 14 квітня", - розповіли в адміністрації.

На даний момент робітники встановили будівельні "ліси" біля основної фігури, зняли з символічного прапора ордена Леніна, букви напису і приступили до підготовчих робіт, необхідних для зняття голови комсомольця з постаменту.