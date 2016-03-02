"Оригінальна декомунізація": Москаль перейменував на Закарпатті вулицю Леніна на честь Джона Леннона

Про це повідомляє сайт глави Закарпатської ОДА Геннадія Москаля.

Геннадій Москаль підписав розпорядження про перейменування вулиць в населених пунктах області в рамках декомунізації.

"Маса прокомуністичних вулиць на Закарпатті так і залишилися не перейменованими місцевими органами влади, хоча на це законом "про декомунізацію" відведено півроку", - заявив він.

Москаль зазначив, що з 22 лютого повноваження щодо перейменування вулиць перейшли до голови ОДА.

"Вулиці в честь загиблого в АТО Віктора Маркуся, президента Чехословаччини Томаша Масарика, видатних угорських і румунських діячів літератури і мистецтва, а також учасника The Beatles Джона Леннона я змінив на свій розсуд", - додав він.

Згідно з розпорядженням Москаля, вулицю Жовтневу в с. Калини Тячівського району перейменували на вулицю Едмунда Бачинського (громадсько-політичний діяч Підкарпатської Русі).

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Вулицю Калініна в с. Калини Тячівського району перейменували на вулицю Калинову.

Вулицю Комсомольську в с. Калини Тячівського району перейменовано на вулицю Федора Корятовича (литовсько-подільський князь, який у 14 столітті переїхав на Закарпаття і зробив величезний вплив на політичне і культурне життя краю).

Вулицю Жовтневу в Солотвино Тячівського району перейменували на вулицю Шімона Голлоші (видатний угорський живописець 19 - 20 століття, певний період життя проживав у цьому краї).

Вулицю Піонерську в Солотвино Тячівського району перейменували на вулицю Александрі (видатний румунський письменник 19 століття).

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Вулицю Жовтневу в с. Тур'я-Бистра Перечинського району перейменовано на вулицю Турьянську.

Вулицю Радянську в с. Бабичі Мукачівського району перейменовано на вулицю Покутянську.

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