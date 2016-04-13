Німеччина дала Росії час до завтра, щоб визначитися щодо допуску німецьких лікарів до Савченко

Про це сьогодні повідомив речник міністерства закордонних справ Німеччини Мартін Шефер, передає Deutsche welle.

"Ми чекаємо до завтра згоди російського уряду", - сказав Шефер.

При цьому він наголосив, що Німеччина продовжує наполягати на звільненні Савченко.

"Ми (...) вже неодноразово вказували на те, що звільнення пані Савченко з гуманітарних міркувань було би правильним рішенням. І до цього ми і надалі закликатимемо", - сказав речник німецького зовнішньополітичного відомства.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні адвокат Савченко Ілля Новіков повідомив, що після проведеної у неділю крапельниці його підзахисна почуває себе краще і відмовляється від лікарні.

Савченко оголосила сухе голодування з 6 квітня після того, як набув чинності незаконний вирок російського суду щодо неї. Російський суд засудив її до 22 років колонії нібито за вбивство двох російських журналістів.

Невдовзі після початку голодування стан Савченко почав погіршуватися, однако вона не довіряє російським лікарям. При цьому вона неодноразово вимагала медичного обстеження незалежною комісією медиків з України або з Німеччини, які запропонували свою допомогу.