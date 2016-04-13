Савченко після крапельниці відчуває себе краще, від лікарні відмовляється - адвокат

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook її адвокат Ілля Новіков.

"Я зараз бачився з Надією Савченко. Після крапельниці в неділю вона почуває себе краще. Краще - тільки тому, що на вихідних було зовсім погано. Зараз у неї крім загальної слабкості аномальні реакції - мерзнуть руки і жар по всьому тілу. Зате кров розрідилася до нормальних значень", - написав він.

Адвокат нагадав, що 10 квітня на тлі зневоднення аналізи Савченко "показали якусь позамежну густину, несумісну з життям".

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"ФСІНівське начальство після паніки і накачування зверху вперше за півтора роки видало їй недозволений другий матрац і дуже хоче перевести її від гріха в лікарню. Надія поки не погоджується, вимогу щодо допуску українських медиків не знімає. На новини з Києва про хід переговорів щодо неї особисто та по інших реагує стримано", - розповів Новіков.

За його словами, завтра Савченко повинна відвідати сестра Віра.

"Надія передає всім привіт. Білятюремний кіт Василь, у якого вже з'явилися свої фанати, приєднується до цього привіту. Василь оптиміст, будьте як Василь", - написав Новіков.