Суд над російськими ГРУшниками сьогодні перейде до завершальної стадії - дебатів

Учора у суді слухали самих обвинувачуваних, передає 5 канал.

Адвокати просили суд вилучити зі справи відеодокази, які їхні підзахисні дали після затримання. Там вони зізнавалися, що є кадровими російськими військовими.

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Під час засідання ГРУшники знову відмовлялися від наданих раніше свідчень. Стверджували, що приїхали в Україну безкоштовно воювати на боці терористичної "ЛНР". На більшість питань під час допиту відповідати відмовлялись.

Довідка УНІАН. 16 травня 2015 року сили АТО затримали в зоні бойових дій в Луганській області двох російських спецназівців - капітана Єрофєєва і сержанта Александрова.

Під час допиту Єрофєєв зізнався, що очолював диверсійно-розвідувальну групу з 12 чоловік, до складу якої входив Александров.

У кінці серпня досудове розслідування щодо російських військовослужбовців було завершено. Їх звинувачують у скоєнні низки злочинів, зокрема, у веденні агресивної війни, створення терористичної групи, теракти.

21 березня Голосіївський райсуд продовжив арешт Єрофєєва і Александрова до 19 травня.