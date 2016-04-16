ЗМІ: Савченко до 20 квітня погодилася на щоденні крапельниці для підтримки здоров'я

Разом з тим вона підкреслила, що буде приймати ці процедури до 20 квітня, повідомляє ТСН.

Після цього терміну Савченко хоче знати лише конкретний строк її повернення в Україну.

Погодитись на крапельниці її вмовила сестра Віра, яку нарешті на третій день пропустили в СІЗО на побачення.

"Вона почувається, як живий труп", - заявила сестра.

За словами Віри Савченко, льотчиця відчуває гіркоту у роті й постійну спрагу, відволікається від цього, роблячи орігамі.

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Довідка УНІАН. 22 березня Донецький міський суд Ростовської області (РФ) засудив Савченко до 22 років ув'язнення за нібито вбивство двох російських журналістів.

Після оголошення вироку вона заявила, що не подаватиме апеляцію, і з 6 квітня відновила суху голодовку, вимагаючи свого повернення в Україну.

5 квітня набув чинності вирок стосовно Савченко, і з цього дня у будь-який момент її можуть етапувати до місця відбування покарання.

Сьогодні адвокат Микола Полозов заявив, що Савченко через голодовку перебуває у тяжкому стані. За його словами, російська влада може етапувати Савченко, але це може призвести її до смерті.