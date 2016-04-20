Зіткнення на скандальному будівництві на Позняках набирають обертів (фоторепортаж)

12:24, 20 квітня 2016
Суспільство
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У Києві 20 квітня продовжилися зіткнення на місці скандальної забудови на Здолбунівській (Позняки).

20 апреля возобновились столкновения на скандальной стройке на Позняках / фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, молоді люди спортивної зовнішності з ранку зібралися біля озера, намагаючись підвезти техніку. В результаті сьогоднішніх зіткнень тітушек з противниками забудови вже постраждали, як мінімум, дві жінки.

При цьому активісти звинувачують правоохоронців, які прибули на місце сутичок, у бездіяльністі. Більше того, правоохоронці навіть почали допомагати тітушкам поставити знесений активістами паркан.

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Зазначимо, конфлікт на місці будівництва розгортається вже давно. Компанія "Житлоінвестбуд-УКБ" планує побудувати багатоповерхівку на розі вулиць Тепловозна і Здолбунівська. Ділянка була передана Київрадою 26 грудня 2014 року.

Забудовник почав засипати піском водойму, однак, за словами захисників ділянки, водойма - це озеро, а влада Києва і забудовник стверджують, з посиланням на Інститут генплану Києва, про відсутність водойми на цій ділянці.

Новий виток протистояння розпочався 19 квітня, коли на місце скандального будівництва завезли тітушок. В результаті між активістами і тітушками сталася бійка. Вчора ж директора будівництва затримали за хуліганство.

Тітушки підвезли техніку на місце забудови
Тітушки підвезли техніку на місце забудови /  © УНІАН
20 квітня поновилися зіткнення на скандальному будівництві на Позняках
20 квітня поновилися зіткнення на скандальному будівництві на Позняках /  © УНІАН
Противники забудови звинувачують правоохоронців у бездіяльності
Противники забудови звинувачують правоохоронців у бездіяльності /  © УНІАН
В ході сьогоднішніх зіткнень постраждали щонайменше дві жінки
В ході сьогоднішніх зіткнень постраждали щонайменше дві жінки /  © УНІАН
Постраждалим знадобилося надання медичної допомоги
Постраждалим знадобилося надання медичної допомоги /  © УНІАН
Автобуси правоохоронців біля забудови
Автобуси правоохоронців біля забудови /  © УНІАН
Біля автобусів правоохоронців переодягаються тітушки
Біля автобусів правоохоронців переодягаються тітушки /  © УНІАН
Поліція на місці зіткнень
Поліція на місці зіткнень /  © УНІАН
Тітушки розбирають паркан на скандальному будівництві
Тітушки розбирають паркан на скандальному будівництві /  © УНІАН
Зламаний паркан на місці будівництва
Зламаний паркан на місці будівництва /  © УНІАН
Зіткнення тітушек з активістами
Зіткнення тітушек з активістами /  © УНІАН
Зіткнення між титушками та активістами
Зіткнення між титушками та активістами /  © УНІАН
Правоохоронці захищають тітушок
Правоохоронці захищають тітушок /  © УНІАН
Активна фаза зіткнень
Активна фаза зіткнень /  © УНІАН
У хід пішли вогнегасники
У хід пішли вогнегасники /  © УНІАН
Озера Качине, через яке відбуваються зіткнення
Озера Качине, через яке відбуваються зіткнення /  © УНІАН
Частково забудовник вже засипав озеро
Частково забудовник вже засипав озеро /  © УНІАН
Очевидно, в озері навіть водиться риба
Очевидно, в озері навіть водиться риба /  © УНІАН
Так виглядає озеро Качине зверху
Так виглядає озеро Качине зверху /  © УНІАН

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