Зіткнення на скандальному будівництві на Позняках набирають обертів (фоторепортаж)

Як передає кореспондент УНІАН, молоді люди спортивної зовнішності з ранку зібралися біля озера, намагаючись підвезти техніку. В результаті сьогоднішніх зіткнень тітушек з противниками забудови вже постраждали, як мінімум, дві жінки.

При цьому активісти звинувачують правоохоронців, які прибули на місце сутичок, у бездіяльністі. Більше того, правоохоронці навіть почали допомагати тітушкам поставити знесений активістами паркан.

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Зазначимо, конфлікт на місці будівництва розгортається вже давно. Компанія "Житлоінвестбуд-УКБ" планує побудувати багатоповерхівку на розі вулиць Тепловозна і Здолбунівська. Ділянка була передана Київрадою 26 грудня 2014 року.

Забудовник почав засипати піском водойму, однак, за словами захисників ділянки, водойма - це озеро, а влада Києва і забудовник стверджують, з посиланням на Інститут генплану Києва, про відсутність водойми на цій ділянці.

Новий виток протистояння розпочався 19 квітня, коли на місце скандального будівництва завезли тітушок. В результаті між активістами і тітушками сталася бійка. Вчора ж директора будівництва затримали за хуліганство.