Біженка з Донецька розповіла про те, як вона потрапила в рабство у Підмосков'ї – ЗМІ

Про це вона повідомила в ефірі радіостанції "Говорит Москва".

За словами дівчини, яка відрекомендувалася Наталією, вона влаштувалася на роботу штукатуром у Московській області, після чого її разом з іншими жінками зачинили в будинку з гратами і змушували працювати безплатно.

"Там якісь вірмени. Вони не давали взагалі грошей. Спершу через фірму обіцяли платити. 30 тисяч на місяць, потім більше. Жодного разу не заплатили, одразу ж привезли в будинок з гратами. Там зачиняють двері і не випускають", - розповіла Наталія.

За її словами, кільком жінкам вдалося втекти, коли одні з дверей виявилася незамкненими.

"Вони забули дістати з інших дверей ключ. Ми просто побачили і потихеньку втекли. Четверо втекли. Документи не віддала, під підкладку сумки сховала. Я сама з Донецька. Там будинок розстріляли", - сказала Наталія.

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Вона зазначила, що в будинку в Підмосков'ї залишилися ще люди, яких утримують силоміць, здебільшого чоловіки.

Після втечі Наталія пройшла близько 20 км пішки і постукала в будинок до жителя села Дятловка, що поряд з Балашихою, Миколи.

"Прийшла пішки з міста Електроуглі, це зо 20 кілометрів. Вона прийшла в село до своєї колишньої подруги, а у тієї будинок згорів. Побачила – горить світло, це було о п'ятій годині ранку. Ніч переночувала, ми її погодували, і вона пішла відновлювати сімку і <робити> якісь свої справи", - розповів радіостанції Микола.

Наталії він тоді порадив звернутися до місцевого відділу поліції, проте там, за словами Миколи, у неї відмовилися прийняти заяву.

"Спочатку вона пішла писати заяву. Їй міліціонер сказав: та що ти писатимеш, це на столі лежатиме, ніхто цим не займатиметься. Сказали: дякуй, що залишилася живою. Ну, вона і пішла", - сказав житель Підмосков'я. Коментарі в поліції радіостанції "Говорит Москва" отримати поки що не вдалося.