Вінський: Україна планує розширювати проект «Потяг «Вікінг»

Україна планує розширювати проект «Потяг «Вікінг».

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам на брифінгу повідомив міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ.

«Зараз ми продовжуємо його маршрут, проведено додаткові переговори за участю Литви та турецької компанії з приводу створення спільного консорціуму «Чорне море», який продовжуватиме перевезення з Іллічівська далі. Тривають переговори з Азербайджаном, і я провів переговори з міністром Латвії», - зазначив Й.ВІНСЬКИЙ.

Як повідомляв УНІАН, у червні заступник генерального директора Литовської залізниці Антанас КАМІНСКАС заявив, що маршрут контейнерного потягу “Вікінг” у рамках проекту EAST-WEST може бути продовжено до Західної Європи. Також, за його словами, тривають переговори з Туреччиною і Азербайджаном, щоб направити їхні вантажі та вантажі з Казахстану до Європи, використовуючи лінію «Вікінга».

Довідка УНІАН. Потяг комбінованого транспорту “Вікінг” стартував у статусі міжнародного транспортного інтермодального проекту 6 лютого 2003 року. Маршрут “Вікінг”, який проходить через Україну, Білорусь і Литву, з`єднав чорноморські контейнерні порти (Одеський, Іллічівський) з портом Клайпеда (Литовська Республіка). Потяг з`єднав ланцюжок морських контейнерних ліній Балтійського регіону з аналогічною системою Чорного, Середземного і Каспійського морів. Потяг слідує за маршрутом Іллічівськ-Київ-Клайпеда та в зворотному напрямі. Загальна довжина маршруту – 1733 км. За рік потяг перевозить близько 400 тис. TEU.

Контрейлерні перевезення - це транспортування на залізничних платформах маршрутними поїздами великотоннажних автопоїздів (тягачів з напівпричепами, автомобілів з причепами).

Контрейлер - контейнер, забезпечений колесами з пневматичними балонами автомобільного типу, призначений для комбінованих перевезень вантажів — автомобільно-водних, автомобільно-залізничних або змішаних автомобільний-залізнично-водних.