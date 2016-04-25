У ВСУ вважають, що "закон Савченко" ставить засуджених у нерівні умови

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні на брифінгу

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Романюк навів приклад, що може скластися ситуація, коли людина, яка винна у скоєнні ДТП зі смертельними наслідками, яка добросовісно співпрацювала зі слідством і визнала свою вину, отримає покарання у вигляді 6 років позбавлення волі. А особа, яка скоїла ряд набагато тяжчих злочинів: грабіж, розбій, згвалтування, убивство, - уникатиме слідства, його шукатимуть, ця особа не визнає своєї вини, проведе декілька років у слідчому ізоляторі, але до неї буде застосовано "закон Савченко". (Згідно з "законом Савченко", один день попереднього ув’язнення зараховується за два дні позбавлення волі - УНІАН).

І, таким чином, отримавши покарання у вигляді позбавлення волі на 6 років і провівши 4 з них у слідчому ізоляторі, така особа навіть може претендувати на компенсацію від держави, оскільки за "законом Савченко" така особа отримала на два роки більше покарання, ніж присудив суд, пояснив голова ВСУ.

"Виходить, що така особа вже й пересиділа, і що держава їй винна компенсацію", - додав Романюк.

Також, за його словами, на сьогодні на підставі "закону Савченко" на волю виходять особи, що скоювали вбивство, згвалтування, грабежі та інші тяжкі злочини проти особи, а деякі з них вже вчинили повторні нові тяжкі злочини.

У свою чергу суддя кримінальної палати Верховного суду Галина Канигіна зазначила, що у Європейському суді з прав людини в контексті розумності строків утримання особи під вартою суд оцінює поведінку засудженого та його адвоката під час досудового слідства. Але в Україні справи часто затягуються через поведінку адвокатів та обвинувачуваних, які всіляко затягують досудове слідство. І за "законом Савченко" саме ті, хто не співпрацює зі слідством, у разі засудження виходять на волю раніше, ніж ті, хто визнав вину і співпрацював зі слідством за однакових інших обставин, заявила суддя.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада у листопаді 2015 ухвалила закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання". Автор закону – народний депутат Надія Савченко. Він набув чинності 24 грудня 2015 року.

Нещодавно в Генпрокуратурі заявили, що виступають за внесення змін до "закону Савченко". В ГПУ вважають, що цей закон дав можливість достроково вийти на волю та суттєво зменшити строки відбування покарання небезпечним злочинцям.

У Мін’юсті заявили, що готові, у разі звернення Генпрокуратури до уряду, розробити законопроект про внесення змін до так званого "закону Савченко" з тим, щоб він не розповсюджувався на засуджених за особливо тяжкі злочини.