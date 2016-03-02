Прокуратура оскаржила звільнення засудженого за вбивство екс-нардепа Лозінського

Про це у коментарі кореспонденту УНІАН сказала прес-секретар прокуратури Київської області Катерина Хоменко.

"Вчора Бориспільська місцева прокуратура внесла апеляцію на рішення Бориспільського міськрайонного суду щодо умовно-дострокового звільнення Лозінського", - повідомила вона.

Нагадаємо, Лозінський подав документи на зменшення йому терміну ув'язнення наприкінці січня. Частково його клопотання задовільнили "за законом Савченко" та відняли чотири роки і 36 днів перебування за ґратами.

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29 лютого суд вирішив застосувати умовно-дострокове звільнення до колишнього нардепа Віктора Лозинського, якого засудили за вбивство.

Довідка УНІАН. 16 червня 2009 року на території мисливських угідь у Кіровоградській області Віктор Лозінський, прокурор Голованівського району Євген Горбенко і начальник райвідділу міліції Михайло Ковальський вбили місцевого жителя Валерія Олійника. За даним фактом Генпрокуратура порушила кримінальну справу за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу.

В квітні 2011 року Дніпровський районний суд Києва засудив Віктора Лозінського до 15 років позбавлення волі (починаючи з березня 2010 року за вбивство Валерія Олійника. Пізніше Вищий спеціалізований суд з цивільних і кримінальних справах зменшив покарання Віктору Лозінському до 10 років ув'язнення.