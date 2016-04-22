Міністр юстиції вважає, що "закон Савченко" не повинен розповсюджуватися на засуджених за особливо тяжкі злочини

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив міністр юстиції Павло Петренко сьогодні на брифінгу. (Згідно з «законом Савченко», один день попереднього ув’язнення зараховується за два дні позбавлення волі - УНІАН).

“Цей закон по своїй суті правильний, тому що умови перебування в слідчому ізоляторі набагато гірші, ніж у тюрмі. Але що стосується певних категорій злочинів, то якщо і вносити зміни в “закон Савченко”, то потрібно обмежитися певними складами злочину. Якщо мова йде про умисні вбивства, про інші надзвичайно тяжкі злочини - бандитизм, згвалтування з тяжкими наслідками, то я б по таких злочинах не застосовував би цей закон”, - зазначив Петренко.

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Також він додав, що розгляне ініціативу ГПУ про необхідність змін до «закону Савченко», і якщо вона передбачає саме такий підхід, то Мін'юст підтримає цю позицію, але якщо мова йтиме про скасування закону, то Мін'юст виступить проти.

Також Петренко додав, що в разі, якщо ГПУ звернеться з пропозицією внести зміни до закону саме до уряду як суб'єкта законодавчої ініціативи, то Мін'юст буде готовий напрацювати відповідні зміни.

Як повідомлялося, раніше в Генпрокуратурі заявили, що виступають за внесення змін до "закону Савченко". В ГПУ вважають, що цей закон дав можливість достроково вийти на волю та суттєво зменшити строки відбування покарання небезпечним злочинцям.

Верховна Рада у листопаді 2015 ухвалив закон "Про внесення змін до Кримінального кодексу щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув'язнення у строк покарання". Автор закону – народний депутат Надія Савченко. Він набув чинності 24 грудня 2015 року.