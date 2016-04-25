На Волині активісти, які вимагають зміни керівництва ДФС, розблокували трасу "Київ-Ковель-Ягодин" (фото)

Як повідомив УНІАН один із організаторів акції, голова волинської обласної ГО "Волинські патріоти" Володимир Красуля, акція тимчасово призупинена через провокацію, здійснену невідомими так званими "тітушками". Активіст пояснив, що група "тітушок" приїхали під адміністративну будівлю Волинської митниці у селі Римачі, та намагалися прорватися до будівлі, пошкодивши вхідні двері.

"Мета 50 осіб, які близько 15.00 приїхали під адмінбудівлю Волинської митниці, що в селі Римачі, зірвати санкціоновану акцію активістів в Старовойтовому біля митного поста "Ягодин" - їм це вдалося. Я думаю, це люди з тих, проти кого ми мітингуємо. Вони були в балаклавах і камуфляжі", - зазначив Красуля, заявивши про непричетність активістів до вказаної провокації.

За словами Красулі, наразі всі учасники акції протесту поблизу с. Старовойтове розійшлися.

Водночас, інформацію про те, що з 15.00 рух міжнародною трасою "Київ-Ковель-Ягодин" відновлено, кореспонденту УНІАН підтвердив керівник сектору комунікації ГУ Нацполіції у Волинській області Віктор Гомоль.

За його словами, близько 200 учасників акції протесту з с. Старовойтове перемістилися до адмінбудівлі Волинської митниці у с. Римачі та намагалися увірватися до будівлі, пошкодивши вхідні двері.

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На місці події працюють правоохоронці Любомльського відділу поліції.

Подію зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та ніші події.

Як повідомляв УНІАН, вранці активісти заблокували міжнародну трасу "Київ-Ковель-Ягодин", вимагаючи відставки голови Державної фіскальної служби Романа Насірова.

За даними сектору комунікації ГУ Національної поліції в Волинській області, акція санкціонована, вона триває з 8:15 біля с. Старовойтове за 500 м. від Міжнародного пункту пропуску "Ягодин". Спочатку в акції брало участь 50 осіб, а станом на 10:30 було більше 100 людей.

21 березня у Луцьку представили нового в.о. начальника Волинській митниці Державної фіскальної служби Олександра Шавлака, який був призначений 14 березня. До цього призначення, з липня 2015 року, він був начальником Чернігівської митниці ДФС.

З початку квітня активісти неодноразово блокували головний офіс Волинської митниці ДФС та зони митного контролю і оформлення міжнародного пункту пропуску для залізничного сполучення "Ягодин", що у с. Римачі Любомльського району, вимагаючи призначення місцевого, волинського, керівника митниці через прозорий конкурс та зрозумілої організації роботи.