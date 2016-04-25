На Волині активісти заблокували міжнародну трасу, вимагаючи відставки голови ДФС (фоторепортаж)

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації ГУ Національної поліції в Волинській області, акція санкціонована, вона триває з 8:15 біля с. Старовойтове за 500 м. від Міжнародного пункту пропуску «Ягодин». Спочатку в акції брало участь 50 осіб, а станом на 10:30 було більше 100.

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Активісти безперервно рухаються пішохідним переходом із плакатами «Банду-геть», «Насіров акція безстрокова. Не почуєш - ми приїдемо до тебе!», «Ганьба Насірову», «Насіров! Не хочеш чути людей-геть з влади».

Фото Волинські новини

За даними поліції, станом на 12:00 рух транспорту міжнародною трасою повністю заблокований. За громадським порядком стежать 5 працівників Любомльського відділу поліції.

Як повідомив кореспонденту УНІАН один із організаторів акції, голова, Волинської обласної ГО "Волинські патріоти" Володимир Красуля, активісти вимагають відставки голови Державної фіскальної служби Романа Насірова, який не чує їхніх вимог звільнити в.о. начальника Волинській митниці ДФС Олександра Шавлака.

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«Ми зверталися до голови фіскальної служби Насірова з тим, щоб він звільнив свого ставленика Шавлака. І все марно. Жодної реакції. Тепер ми звертаємося до прем’єр-міністра України Володимира Гройсмана, президента України Петра Порошенка, щоб вони відреагували», - заявив активіст.

Він також наголосив: "Насіров кришує схеми, щоб на митниці продовжувалася корупція".

За словами Красулі, дорога повністю перекрита, фури з одного й з іншого боку стоять на кілька кілометрів.

«Черга до 3 км, пропускаємо в обидва боки лише "швидкі", автомобілі з дітьми та соціальний транспорт", - повідомив голова громадської організації.

Акція безстрокова, в ній беруть участь майже 400 осіб, зазначив Красуля.

Як повідомляв УНІАН, 21 березня у Луцьку представили нового в.о. начальника Волинській митниці Державної фіскальної служби Олександра Шавлака, який був призначений призначений наказом ДФС України від 14 березня. До цього призначення, з липня 2015 року, він був начальником Чернігівської митниці ДФС.

З початку квітня активісти неодноразово блокували головний офіс Волинської митниці ДФС та зони митного контролю і оформлення міжнародного пункту пропуску для залізничного сполучення “Ягодин”, що у с. Римачі Любомльського району, вимагаючи призначення місцевого, волинського, керівника митниці через прозорий конкурс та зрозумілої організації роботи.