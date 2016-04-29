ЗМІ повідомили про проведення обшуків у проросійських активістів в Одесі
12:15, 29 квітня 2016Суспільство
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Співробітники Служби безпеки України прийшли з обшуком до трьох проросійських активістів "Куликова поля" в Одесі — Моріса Ібрагіма, Вікторії Мачулко і Світлани Набоки.
Зазначених активістів викликають також на допит / Фото УНІАН
У обшукуваних вилучається техніка, повідомляє Таймер.
Згідно з повідомленням, зазначених активістів викликають також на допит 2 травня.
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Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кілька проукраїнських активістів. Після цього проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко проросійськи налаштованих громадян. Намети загорілися, також почалася пожежа в Будинку профспілок, через яку загинула більшість людей.
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