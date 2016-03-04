На Житомирщині ліквідували банду торгівців наркотиками та зброєю з зони АТО

Як повідомляє прес-центр СБУ, до банди, організатором якої виявився військовослужбовець Збройних сил, окрім представників криміналітету Житомира та Вінниччини входили також капітан Національної гвардії та старший лейтенант поліції.

Зловмисники організували дві лабораторії з виготовлення амфетамінів. Розповсюджувалися психотропи на Житомирщині, Вінниччині та в зоні проведення АТО.

Щомісяця виготовлявся приблизно 1 кілограм синтетичного наркотику (орієнтовно 10 тисяч доз).

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Також члени банди продавали зброю, яка цим же каналом надходила з району бойових дій.

Правоохоронці затримали 6 членів угруповання в рамках відкритого кримінального провадження за ч. 2 ст. 306 та ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Відбувається 9 санкціонованих обшуків приміщень, які використовувались зловмисниками у Житомирі, Бердичеві та Козятині Вінницької області.

Правоохоронці вже вилучили готові психотропи, обладнання для виготовлення та фасування наркотиків, а також цілий арсенал зброї та боєприпасів: автомат Калашникова, пістолети ПМ та ТТ, 42 гранати ВОГ до автоматичного гранатомета, гранату Ф-1, більше ніж 3 тисячі набоїв калібру 5,45 і 7,62 міліметра.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності всіх членів угруповання.

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