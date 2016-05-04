Патріарх Філарет освятив храм грузинської парафії в Житомирі (фото)

Як передає кореспондент УНІАН, освячення храму розпочалося сьогодні о 9 ранку.

Участь у церемонії освячення храму, зведеного в мікрорайоні Крошня по вулиці Івана Сірка, 50, взяли більше 100 житомирян, представники духовенства та грузинської діаспори.

Новий Свято-Георгіївський храм - перший в Україні храм, побудований в грузинському стилі. Його збудовано за кошти житомирського підприємця та мецената.

Також за участі патріарха Філарета відбулися Божественна літургія, яку він очолив.

Учасники заходу зустріли Філарета перед входом до храму, тримаючи українську та грузинську символіку.

Як їм розповіли, коли тільки починалося будівництво цього храму, неподалік раптово виникло джерело з чистою водою.

Урочистості з нагоди освячення храму тривають. Їх завершенням стане великоднє святкування за участю житомирян та народних колективів, які виступлять з піснями, віршами та веснянками.