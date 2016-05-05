Джамала провела першу репетицію в Стокгольмі перед Євробаченням-2016 (фоторепортаж)

15:58, 05 травня 2016
Суспільство
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Українська співачка Джамала сьогодні провела свою першу репетицію в Стокгольмі (Швеція) перед виступом у півфіналі "Євробачення-2016".

Джамала впервые исполняла песню в сопровождении 3D-графики, в костюме и с новой прической / Facebook Jamala

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.

"Я дуже сильно нервую, тому що це буде перший раз, коли я виконую свою пісню у супроводі 3D-графіки, в костюмі та з новою зачіскою. Я дуже хвилююсь, як це все буде виглядати разом", - розповіла Джамала в коментарі організаторам конкурсу.

Також співачка опублікувала фото з репетиції на сцені та за лаштунками.

Крім того, після репетиції Джамала провела прес-конференцію.

Зазначимо, Джамала побореться за право виступати у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2016 у другому півфіналі 12 травня. Українська співачка кримсько-татарського походження виступить під номером 14 і виконає пісню "1944", в якій вона розповідає історію депортації своєї сім'ї з Криму в середині минулого століття.

Як повідомляв УНІАН, вчора Джамала вирушила в Стокгольм для участі в Євробаченні.

Джамала перед першою репетицією
Джамала перед першою репетицією /  © Facebook Jamala
Джамала вперше виконувала пісню у супроводі 3D-графіки, в костюмі і з новою зачіскою
Джамала вперше виконувала пісню у супроводі 3D-графіки, в костюмі і з новою зачіскою /  © Facebook Jamala
Співачка розповіла, що дуже хвилювалася перед першим виходом на сцену
Співачка розповіла, що дуже хвилювалася перед першим виходом на сцену /  © Facebook Jamala
Джамала побореться за право виступати у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2016 роки у другому півфіналі пісенного конкурсу 12 травня
Джамала побореться за право виступати у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2016 роки у другому півфіналі пісенного конкурсу 12 травня /  © Facebook Jamala
© Facebook Jamala
© Facebook Jamala
© Facebook Jamala
© Facebook Jamala
© Facebook Jamala
© Facebook Jamala
Джамала за лаштунками
Джамала за лаштунками /  © Facebook Jamala
Після репетиції співачка дала прес-конференцію
Після репетиції співачка дала прес-конференцію /  © Facebook Jamala

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