Джамала провела першу репетицію в Стокгольмі перед Євробаченням-2016 (фоторепортаж)

Про це вона розповіла на своїй сторінці в Facebook.

"Я дуже сильно нервую, тому що це буде перший раз, коли я виконую свою пісню у супроводі 3D-графіки, в костюмі та з новою зачіскою. Я дуже хвилююсь, як це все буде виглядати разом", - розповіла Джамала в коментарі організаторам конкурсу.

Також співачка опублікувала фото з репетиції на сцені та за лаштунками.

Крім того, після репетиції Джамала провела прес-конференцію.

Зазначимо, Джамала побореться за право виступати у фіналі пісенного конкурсу Євробачення-2016 у другому півфіналі 12 травня. Українська співачка кримсько-татарського походження виступить під номером 14 і виконає пісню "1944", в якій вона розповідає історію депортації своєї сім'ї з Криму в середині минулого століття.

Як повідомляв УНІАН, вчора Джамала вирушила в Стокгольм для участі в Євробаченні.