Аваков не виключає провокацій 9 травня, однак запевняє - у правоохоронців все під контролем

Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив сьогодні в коментарі журналістам після вручення нагород військовослужбовцям Національної гвардії України в навчальному центрі НГУ в селі Старе Київської області.

"Країна у нас велика, багато населення в ній і багато дурнів. Тому всілякі провокації можливо будуть, але я на сьогоднішній день не бачу ніяких підстав, щоб ми десь втратили контроль", - сказав Аваков.

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Він також зазначив, що керівництво МВС сьогодні й завтра ще раз проведе селекторні наради з різними правоохоронними структурами щодо охорони правопорядку.

"Тому не бачу жодних проблем, щоб свята не пройшли спокійно", - зазначив міністр.

Як повідомляв УНІАН, підрозділи МВС, Нацполіції, Нацгвардії і ДСНС будуть працювати в посиленому режимі як мінімум до 10 травня на території всієї України.