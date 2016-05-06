Міграційна служба підтвердила українське громадянство засудженого в РФ Афанасьєва
ДМС підтверджує, що незаконно засуджений в Росії кримчанин Геннадій Афанасьєв є громадянином України.
Про це повідомляє прес-служба уповноваженого Верховної Ради з прав людини Валерії Лутковської.
"За наявними даними інформаційної підсистеми "Оформлення документів, що підтверджують громадянство України" Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами та Державної інформаційної системи ДМС України, Афанасьєв Геннадій Сергійович Київським РВ СМУ ГУ МВС України в АР Крим, документований паспортом громадянина України", - йдеться в повідомленні.
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Як повідомляв УНІАН, раніше Мін'юст України звернувся до РФ із запитами про передачу незаконно засуджених у Росії українців Савченко, Сенцова, Кольченка, Афанасьєва, Юрія Солошенка і Валентина Виговського.
Українського режисера Олега Сенцова, активістів Олександра Кольченка, Олексія Чирнія і Афанасьєва в травні 2014 року затримали в окупованому Росією Криму співробітники ФСБ. Їх звинуватили в підготовці терактів.
Афанасьєв був ключовим свідком у судовому процесі над Сенцовым і Кольченко, яких 25 серпня 2015 року засудили до 20 і 10 років ув'язнення в колонії суворого режиму. Афанасьєв в судовому засіданні відмовився від своїх показань, заявивши, що слідство отримало їх раніше під тортурами.
Правозахисники закликали Генпрокуратуру РФ розслідувати озвучені заяви про катування Афанасьєва.
19 серпня правозахисний центр «Меморіал» у Росії оголосив Афанасьєва політв'язням.
Чирній, до якого також застосовували тортури, і Афанасьєв засуджені в Росії на 7 років позбавлення волі в колонії суворого режиму.