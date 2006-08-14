”Корреспондент” назве імена найвпливовіших людей України в рейтингу ТОП-100

17 серпня в 12-00 в УНІАН відбудеться прес-конференція журналу “Корреспондент” на тему: “Корреспондент” називає імена найвпливовіших людей України в рейтингу ТОП-100”, на якій будуть оголошені результати проекту журналу “Корреспондент “ТОП-100 – рейтинг найвпливовіших людей України. В роботі візьмуть участь - головний редактор журналу “Корреспондент” Віталій Сич; перший заступник головного редактора, редактор рубрики “Країна” Ольга Крижановська; заступник головного редактора, редактор рубрики “Життя” Ганна Мороз; редактор рубрики “Бізнес” Олександр Пасховер (вул. Хрещатик, 4, конференц-зал).