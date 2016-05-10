Суд у справі "діамантових прокурорів" розпочав допит свідків
Голосіївський районний суд Києва розпочав стадію допиту свідків з боку сторони обвинувачення у справі за обвинуваченням у хабарництві колишнього заступника начальника Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Володимира Шапакіна та екс-заступника прокурора Київської області Олександра Корнійця.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив голова колегії суддів Дмитро Валігура.
“У нас починається допит свідків в судовому засіданні”, - сказав він.
Наразі розпочався допит народного депутата В'ячеслава Константіновського.
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Як повідомляв УНІАН, колишнього заступника прокурора Київської області Корнійця і екс-першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури Шапакіна затримали 5 липня 2015 року за отримання хабара в розмірі 3 млн 150 тис. грн.
При цьому під час обшуку у Корнійця були вилучені копії особистих документів вже екс-генпрокурора Віктора Шокіна, серед яких паспорти і документи на нерухомість.
Також під час обшуків у Шапакіна було вилучено 400 тис. дол. а у Корнійця - значну кількість ювелірних виробів, 65 діамантів і автомат Калашникова.
Крім того, був затриманий підприємець Валерій Гибаленко, якого підозрюють у посередництві при передачі хабара.
4 січня Генеральна прокуратура передала провадження щодо так званих "діамантових прокурорів" в суд.