Рада дозволила заочне розслідування відносно Януковича і його соратників

Про це йдеться в законопроекті №4645. Відповідно до змін, скасовано міжнародний розшук як обов'язкову умову для заочного розслідування. Таким чином, депутати розблокували передачу до суду справи колишнього президента Віктора Януковича і інших вищих посадових осіб його часів, яких відмовляється розшукувати Інтерпол.

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У поправках говориться, що спеціальне досудове розслідування можна застосовувати як по відношенню до тих, хто переховується від органів слідства та суду і знаходиться у міжнародному чи міждержавному розшуку, так і стосовно тих, хто більше шести місяців переховується від органів і знаходиться за межами України, на тимчасово окупованій території країни або в зоні АТО, але не оголошений в міжнародний розшук.

Така процедура може застосовуватися під час розслідування низки кримінальних справ, серед яких злочини проти основ національної безпеки, умисне вбивство, розкрадання, відмивання грошей і хабарництво та ін.

У клопотанні слідчого про заочне розслідування повинні бути дані про перебування особи за межами України, на окупованій території або в зоні АТО. У випадку відмови судді повторне клопотання не допускається, якщо не будуть надані нові докази.