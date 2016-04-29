У Путіна не коментують інформацію про надання російського громадянства Януковичу й Азарову

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це журналістам у Москві сказав прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Не можу (прокоментувати цю інформацію - УНІАН). Не думаю, що Transparency International займається видачею громадянства РФ і володіє такою інформацією», - сказав Пєсков.

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Як повідомляв УНІАН, 27 квітня було оприлюднено розслідування Transparency International про те, що Янукович і Азаров отримали російське громадянство, аби бути під захистом РФ.