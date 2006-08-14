Тендерну палату віддали Богатирьовій

Відбулися зміни у керівництві

З’їздом Тендерної палати України затверджено зміни до складу керівництва Тендерної палати України. Почесним президентом Тендерної палати України обрано народного депутата України Раїсу Василівну Богатирьову . Першим віце-президент стала народний депутат України Людмила Федорівна Кириченко, головою Наглядової ради Тендерної палати України - народний депутат України Олександр Миколайович Ткаченко . Виступаючи на з`їзді, новообрана Президент Тендерної палати України Раїса Богатирьова висловилась за необхідність розширення громадського контролю та посилення його функцій у сфері державних закупівель, забезпечення максимально ефективного витрачання державних коштів, посилення боротьби з корупцією у цій сфері. Повний склад нового керівництва Тендерної палати України

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