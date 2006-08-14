Тендерну палату віддали Богатирьовій

15:21, 14 серпня 2006
Суспільство
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Відбулися зміни у керівництві

З’їздом Тендерної палати України затверджено зміни до складу керівництва Тендерної палати України.

Почесним президентом Тендерної палати України обрано народного депутата України Раїсу Василівну Богатирьову .  

Першим віце-президент стала народний депутат України Людмила Федорівна  Кириченко, головою Наглядової ради Тендерної палати України - народний депутат України Олександр Миколайович Ткаченко . 

Виступаючи на з`їзді, новообрана Президент Тендерної палати України Раїса Богатирьова висловилась за необхідність розширення громадського контролю та посилення його функцій у сфері державних закупівель, забезпечення максимально ефективного витрачання державних коштів, посилення боротьби з корупцією у цій сфері.

Повний склад нового керівництва Тендерної палати України

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