Янукович в Росії торгуватиметься за долар

Прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ допускає можливість перегляду газових угод з Росією виключно у напрямі зниження ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«На 2006 рік ми нічого не мінятимемо (в умовах «газових» угод - УНІАН). Якщо буде можливість змінити ціну, я маю на увазі, небагато зробити нижче, ми до цього прагнутимемо. Якщо, умовно кажучи, нам вдасться знизити ціну хоч би на долар, це буде досягнення», – сказав він.

Разом з тим В.ЯНУКОВИЧ сказав, що не готовий відповісти на запитання про можливість перегляду «газових» угод на 2007 рік. При цьому він додав, що про це можна буде говорити тільки після переговорів з російською стороною і консультацій з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ, оскільки він погоджував даний договір.

В зв`язку з цим В.ЯНУКОВИЧ ще раз підкреслив, що новий уряд є правонаступником уряду Юрія ЄХАНУРОВА, тому не переглядатиме ухвалені ним рішення у разі їх відповідності національним інтересам.

«Якщо це буде на користь України, ми змінюватимемо, якщо це не буде, то не залежно, який уряд, яких часів, ми нічого не змінюватимемо», - резюмував прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, 4 січня 2006 року НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» досягли домовленості про постачання газу в Україну, згідно з якою Україна купуватиме газ за ціною 95 доларів за 1 тисяча кубометрів у компанії «РосУкрЕнерго». У свою чергу «РосУкрЕнерго» купує газ у «Газпрому» за ціною 230 доларів за 1 тисяча кубометрів. Висока ціна російського газу для «РосУкрЕнерго» компенсується нижчою вартістю газу з Середньої Азії. При цьому ставка за транзит російського газу до Європи по території України збільшується з 1,09, як це було раніше, до 1,6 долара за 1 тис. кубометрів на 100 км.

2 лютого НАК «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго» створили спільне підприємство ЗАО «Укргаз-Енерго» для постачання газу в Україну. ЗАТ «Укргаз-Енерго» і компанія «РосУкрЕнерго» підписали 5-річний контракт про постачання середньоазіатського і російського природного газу в Україну за ціною 95 дол. за тисячу кубометрів.

Офіційні особи Російської Федерації, зокрема "Газпрому", не раз заявляли, що Росія не має наміру переглядати газову угоду з Україною.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО також заявляв, що вважає за недоцільне переглядати газову угоду з Росією.