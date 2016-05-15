Чубаров: Перемога Джамали на "Євробаченні-2016" наближає звільнення Криму

Про він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Від імені Меджлісу кримськотатарського народу вітаю всіх громадян України і наших численних друзів в інших країнах з блискучою перемогою Джамали на Євробаченні. Ми стали свідками неймовірно величезної кількості справжніх цінителів таланту Джамали, прихильників незалежної України, союзників кримськотатарського народу», - написав Чубаров на своїй сторінці в Фейсбук.

Особливу вдячність він висловив «за десятки і десятки тисяч голосів на підтримку Джамали, спрямованих співвітчизниками з тимчасово окупованої Росією Криму».

Читайте такожДжамала прикрасила обкладинку британської The Guardian із заголовком "Ти чуєш, Путін?"

«В один з прекрасних днів ми обов'язково зберемося всі разом у вільному від російських окупантів Криму, в стародавньому і славному Бахчисараї! Сьогодні для цього дня зроблений ще один важливий крок!», - додав Чубаров.

Як повідомляв УНІАН, українська співачка Джамала з піснею «1944» перемогла в фіналі пісенного конкурсу «Євробачення 2016», який проходив в суботу у Стокгольмі. За результатами голосування національних журі країн-учасниць Євробачення-2016 і sms-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали.