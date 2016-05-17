Росія переправила на окупований Донбас 35 тисяч бланків своїх паспортів - розвідка
Також з початку травня з Російської Федерації для потреб терористичної організації "Донецька народна республіка" було переправлено готівкою 1,2 мільярда рублів та 382 тисячі доларів.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
"На початку травня ц.р. до т.зв. «ДНР» через н.п. Маринівка з Ростовської області РФ ввезено 1,2 млрд російських рублів та 382 тис. дол. США готівкою для забезпечення функціонування органів місцевого управління та повсякденної діяльності військових підрозділів ЗС РФ", - йдеться у повідомленні ГУР.
Також у розвідці зазначають, що з Росії на Донбас було переправлено 35 тисяч бланків паспортів, призначених для оформлення громадянства РФ особам, які виявили бажання та будуть відібрані для служби за контрактом у збройних силах РФ.
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