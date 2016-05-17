Росія переправила на окупований Донбас 35 тисяч бланків своїх паспортів - розвідка

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"На початку травня ц.р. до т.зв. «ДНР» через н.п. Маринівка з Ростовської області РФ ввезено 1,2 млрд російських рублів та 382 тис. дол. США готівкою для забезпечення функціонування органів місцевого управління та повсякденної діяльності військових підрозділів ЗС РФ", - йдеться у повідомленні ГУР.

Також у розвідці зазначають, що з Росії на Донбас було переправлено 35 тисяч бланків паспортів, призначених для оформлення громадянства РФ особам, які виявили бажання та будуть відібрані для служби за контрактом у збройних силах РФ.

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