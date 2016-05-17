На будівництво станції метро "Перемога" у Харкові додатково виділено 30 мільйонів гривень
Харківська міськрада на будівництво станції метрополітену «Перемога» додатково виділила 30 млн грн.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили депутати під час позачергової сесії міськради сьогодні, 17 травня.
У міськраді зауважили, що з бюджету міста на закінчення будівництва станції метро «Перемога» в 2016 році було виділено 230 млн грн.
Завершити будівництво 30-ї станції харківського метро планується в серпні нинішнього року.
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Довідка УНІАН. «Перемога» - майбутня 30-та станція Харківського метрополітену, яка зараз будується. Станція буде розташована на Олексіївській лінії метро, відразу за станцією «Олексіївська» і стане кінцевою цієї лінії. Біля станції розташований Олексіївський ринок, трамвайна лінія по проспекту Перемоги та розворотне коло тролейбусів.
Харківський метрополітен другий за кількістю станцій і довжині ліній в Україні. Перевозить на рік до 282 млн. пасажирів. Метрополітен введений в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Загальна довжина ліній складає близько 35,6 км. Нині харківське метро налічує 29 станцій, які розташовуються на трьох лініях: Холодногірсько-заводській, Салтівській та Олексіївській.