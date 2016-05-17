На будівництво станції метро "Перемога" у Харкові додатково виділено 30 мільйонів гривень

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення ухвалили депутати під час позачергової сесії міськради сьогодні, 17 травня.

У міськраді зауважили, що з бюджету міста на закінчення будівництва станції метро «Перемога» в 2016 році було виділено 230 млн грн.

Завершити будівництво 30-ї станції харківського метро планується в серпні нинішнього року.

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Довідка УНІАН. «Перемога» - майбутня 30-та станція Харківського метрополітену, яка зараз будується. Станція буде розташована на Олексіївській лінії метро, відразу за станцією «Олексіївська» і стане кінцевою цієї лінії. Біля станції розташований Олексіївський ринок, трамвайна лінія по проспекту Перемоги та розворотне коло тролейбусів.

Харківський метрополітен другий за кількістю станцій і довжині ліній в Україні. Перевозить на рік до 282 млн. пасажирів. Метрополітен введений в експлуатацію 23 серпня 1975 року. Загальна довжина ліній складає близько 35,6 км. Нині харківське метро налічує 29 станцій, які розташовуються на трьох лініях: Холодногірсько-заводській, Салтівській та Олексіївській.