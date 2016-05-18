На Львівщині півтора десятка людей отруїлися на весіллі

Як повідомили УНІАН у департаменті цивільного захисту Львівської ОДА, масове захворювання сталося внаслідок вживання їжі під час весілля, що відбувалось 14 травня в ресторані міста Новояворівськ Яворівського району.

Перші пацієнти почали звертатись у Новояворівську районну лікарню в другій половині дня 16 травня. Станом на 08.00 18 травня в інфекційне відділення лікарні в стані середнього ступеня тяжкості госпіталізовано 14 осіб, з них 6 дітей, з діагнозом «гострий гастроентерит».

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Наймолодшій постраждалій дитині один рік, найстаршому 51 рік. Всі госпіталізовані - жителі Яворівського району.

Пацієнтам проводиться повний комплекс клініко-лабораторних обстежень, надається необхідний об’єм медичної допомоги відповідно до клінічних протоколів, йдеться в повідомленні.

Причина отруєння з'ясовується.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 326 КК України (порушення правил зберігання, використання, перевезення мікробіологічних або інших біологічних агентів чи токсинів, інших правил поводження з ними, якщо воно створило загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків або заподіяло шкоду здоров'ю потерпілого).