Порошенко нагородив 54 учасників АТО, з них 24 – посмертно
17:59, 18 травня 2016Суспільство
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Президент Петро Порошенко підписав указ про відзначення державними нагородами 54 військових-учасників антитерористичної операції, з яких 24 – посмертно.
REUTERS
Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.
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51 військовослужбовцю Збройних сил України та 3 бійцям Національної гвардії України присуджені нагороди за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.
Серед нагороджених - 28 військових 79-ї, 80-ї та 95-ї окремих аеромобільних бригад, що виявили мужність та незламність духу під час виконання завдань в рамках АТО на Донбасі, йдеться в повідомленні.
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