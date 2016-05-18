Порошенко нагородив 54 учасників АТО, з них 24 – посмертно

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

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51 військовослужбовцю Збройних сил України та 3 бійцям Національної гвардії України присуджені нагороди за особисту мужність і високий професіоналізм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.

Серед нагороджених - 28 військових 79-ї, 80-ї та 95-ї окремих аеромобільних бригад, що виявили мужність та незламність духу під час виконання завдань в рамках АТО на Донбасі, йдеться в повідомленні.