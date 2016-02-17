Президент нагородив орденами та медалями ще 200 учасників АТО
Президент Петро Порошенко підписав указ "Про відзначення державними нагородами України" військовослужбовців Збройних cил України та співробітників Міністерства внутрішніх справ – учасників АТО.
Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, нагороджено 200 осіб, в тому числі 195 військовослужбовців ЗСУ та 5 співробітників Національної поліції.
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Серед них – військовослужбовці, які виявили мужність і незламність духу в боях на Дебальцевському плацдармі та під час оборони Донецького аеропорту в січні-лютому 2015 року.
П’ятеро нагороджених співробітників Національної поліції особисто здійснювали евакуацію жителів міста Дебальцеве та прилеглих населених пунктів, поранених військовослужбовців Нацгвардії та Збройних сил, йдеться в повідомленні.
Згідно з указом, учасників АТО нагороджено орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня, орденами "За мужність" ІІІ ступеня та медалями "За військову службу Україні".