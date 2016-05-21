Томбінський: публікація імен працюючих на окупованій частині Донбасу журналістів шкодить Україні

Про це заявив глава Представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський на панельній дискусії на тему: "Як бути успішним в Європі?". Як зазначив посол, інвестиція у репутаційний капітал України має велике значення для збереження іноземних друзів.

Читайте також"Миротворець" опублікував новий список акредитованих у "ДНР" журналістів, "вибачившись" за неповноту попереднього"Те, що сталося з "Миротворцем", - це така подія, яка може бути дуже негативним наслідком для України", - сказав Томбінський.

За словами посла, в оприлюдненому списку прізвищ журналістів були також і друзі України.

"Вони зараз роздратовані тим, що їх безпека опинилась під загрозою через те, що усі їхні дані оприлюднені... Так ви будете втрачати своїх друзів", - сказав Томбінський.

Як повідомляв УНІАН, сайт "Миротворець" опублікував персональні дані журналістів українських та західних ЗМІ, акредитованих у так званій "ДНР". У цій базі даних міститься 4068 імен.

Журналістське співтовариство висловило обурення такими діями.

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом обнародування в Інтернеті особистих даних журналістів.