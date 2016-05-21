Томбінський: публікація імен працюючих на окупованій частині Донбасу журналістів шкодить Україні
Оприлюднення списків журналістів, які мають акредитацію на тимчасово окупованих територіях Донбасу, шкодить репутації України.
Про це заявив глава Представництва Євросоюзу в Україні Ян Томбінський на панельній дискусії на тему: "Як бути успішним в Європі?". Як зазначив посол, інвестиція у репутаційний капітал України має велике значення для збереження іноземних друзів.
Читайте також"Миротворець" опублікував новий список акредитованих у "ДНР" журналістів, "вибачившись" за неповноту попереднього"Те, що сталося з "Миротворцем", - це така подія, яка може бути дуже негативним наслідком для України", - сказав Томбінський.
За словами посла, в оприлюдненому списку прізвищ журналістів були також і друзі України.
"Вони зараз роздратовані тим, що їх безпека опинилась під загрозою через те, що усі їхні дані оприлюднені... Так ви будете втрачати своїх друзів", - сказав Томбінський.
Як повідомляв УНІАН, сайт "Миротворець" опублікував персональні дані журналістів українських та західних ЗМІ, акредитованих у так званій "ДНР". У цій базі даних міститься 4068 імен.
Журналістське співтовариство висловило обурення такими діями.
Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом обнародування в Інтернеті особистих даних журналістів.