Сайт "Миротворець", який оскандалився після "зливу" даних журналістів, відновлює роботу

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат, позаштатний радник глави МВС Антон Геращенко.

"Волонтери проекту "Миротворець" після тієї величезної підтримки, яка була йому надана сотнями тисяч українських патріотів, прийняв рішення про відновлення своєї роботи, незважаючи ні на що!"- йдеться в його повідомленні.

Крім того, Геращенко опублікував офіційну заяву сайту "Миротворець".

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Як повідомляв УНІАН, сайт "Миротворець" опублікував персональні дані журналістів українських та західних ЗМІ, акредитованих у так званій "ДНР". У цій базі даних містилося 4068 імен.

Журналістська спільнота висловила обурення щодо таких дій.

Прокуратура Києва відкрила кримінальне провадження за фактом оприлюднення в інтернеті особистих даних журналістів.

13 травня центр "Миротворець" заявив про закриття свого сайту.