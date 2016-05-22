На Дніпропетровщині в рамках декомунізації перейменували 530 топонімів

На Дніпропетровщині в рамках декомунізації перейменували 530 топонімів, Про це йдеться у розпорядженні голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченка, оприлюдненому в суботу.

За даними з документа, перейменовані вулиці в Дніпропетровську (нова назва, яка ще не набрала чинності, – Дніпро), Дніпродзержинську (після набрання чинності рішенням Верховної Ради – Кам’янське), Кривому Розі, Жовтих Водах, Марганці, Нікополі, Новомосковську, Павлограді, Синельниковому, передає Радіо Свобода. Зокрема, за розпорядженням, у Дніпропетровську змінено радянські назви 35 топонімів. Вулиця Героїв революцію стала вулицею Сергія Параджанова, Костичева – Леся Танюка, Краснодонська – Іси Мунаєва, Маршала Гречка – Сергія Кульчицького, Садовниченка – Августина Волошина, Січнева – Костя Пестушка, Щербини – Миколи Міхновського тощо.

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