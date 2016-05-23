В Івано-Франківську реконструювали бій УПА проти Вермахту (фоторепортаж)

12:58, 23 травня 2016
Суспільство
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В Івано-Франківську 22 травня відбулася реконструкція бою УПА проти підрозділів німецького Вермахту періоду визвольної боротьби 1940-50 років.

УНИАН

У цей день жителі міста відзначили День Героїв, вулицями пройшли учасники Маршу Слави Української повстанської армії.

У міському парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка десятки реконструкторів відтворили один з боїв Української повстанської армії проти підрозділів німецького Вермахту. У реконструкції використали гармати, бронетранспортер і ретроавтомобиль.

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