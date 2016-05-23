В Івано-Франківську реконструювали бій УПА проти Вермахту (фоторепортаж)

У цей день жителі міста відзначили День Героїв, вулицями пройшли учасники Маршу Слави Української повстанської армії.

У міському парку культури і відпочинку імені Тараса Шевченка десятки реконструкторів відтворили один з боїв Української повстанської армії проти підрозділів німецького Вермахту. У реконструкції використали гармати, бронетранспортер і ретроавтомобиль.

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Згідно із законом, борцями за незалежність України у XX столітті визнаються особи, які брали участь у всіх формах політичної, збройної та іншої колективної та індивідуальної боротьби за незалежність України у XX столітті у складі, зокрема, таких організацій, структур та формувань, як Союз визволення України, Українські Січові стрільці, УНР, Гетьманат, ЗУНР, Карпатська січ, УПА, ОУН, Сойм Карпатської України, Українська Гельсінська спілка тощо.