Напад на журналіста "Громадського ТБ Запоріжжя": ЗМІ вимагає розслідувати подію (фото)

В оприлюдненому на сайті "Громадського ТБ Запоріжжя" зверненні акцентується, що напад безпосередньо пов'язаний із журналістською діяльністю Остапенка, який спеціалізується на журналістських розслідуваннях.

"Такі злочинні дії вважаємо загрозою демократії, свободі слова, і тиском на все журналістське співтовариство", - йдеться у зверненні.

Колектив ЗМІ у зверненні до глави держави і керівників правоохоронних структур також наполягає на проведенні розслідування у найстисліші терміни і притягнення винних до відповідальності.

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Як повідомляв УНІАН, 24 травня близько 10-ї години ранку у Запоріжжі невідомі в масках напали на журналіста "Громадського ТБ Запоріжжя" Анатолія Остапенка і побили його. За словами колег потерпілого, коли Анатолій вийшов з під'їзду будинку, з автомобіля, що стояв у дворі, вискочили троє чоловіків у масках, збили журналіста з ніг і кілька хвилин били. Під час нападу зловмисники нічого не говорили і нічого у журналіста не забрали.

За інформацією редакції, остання робота Остапенка, що вийшла в ефір, - матеріал про нерухомість сім'ї голови Запорізької облдержадмінстрації Костянтина Бриля у Криму, під Києвом і про гектари лісових угідь на території центральної України.

ГУ НП у Запорізькій області внесло інформацію про подію до Єдиного обліку з попередньою кваліфікацією за ст. 171 ККУ (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів).