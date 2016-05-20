Збройний напад на журналістів в Одесі: поліція затримала стрільця (фото, відео)

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції повідомив керівник Головного управління Національної поліції в області Гіоргі Лорткіпанідзе.

За його словами, в ході оперативної роботи правоохоронці встановили місце перебування нападника.

"Зараз він перебуває у Приморському відділі поліції", - сказав Лорткіпанідзе.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі 3 травня біля офісу телеканалу "7 канал" між його співробітниками і трьома чоловіками, які приїхали на автомобілі Honda, стався конфлікт, який переріс у бійку. Під час інциденту один із прибулих вистрілив у бік співробітників ЗМІ з помпової рушниці, поранивши журналіста. У операторів були травми іншого характеру.

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Пізніше правоохоронці встановили, що також стріляв зі свого травматичного пістолета один із співробітників "7 каналу".

За даними регіонального главку Нацполіції, причиною приїзду чоловіків до офісу телеканалу стала ДТП за участю автомобіля родича одного з потерпілих. Водій постраждалого від зіткнення автомобіля вирішив сам знайти винуватця. Але, за даними главку, переплутав власника Nissan з його зведеним братом з таким самим ім'ям, по батькові та прізвищем - відеооператором.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 п. 1-7 ст. 115 (умисне вбивство), ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 2 ст. 296 (хуліганство) КК України.

Власник Honda і рушниці - житель міста Білгород-Дністровського Одеської області.