Поліція Харкова відкрила кримінальне провадження за фактом нападу на журналіста програми "Наші гроші"

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації Головного управління Нацполіції України в Харківській області, сьогодні, 24 травня, близько 13.00 до Шевченківського відділення поліції в Харкові надійшла інформація про те, що біля одного з будинків по вулиці Вавилова невідомий напав на журналіста.

За даними поліції, на місці події правоохоронці з’ясували, що сьогодні представники ЗМІ здійснювали відеозйомку для підготовки сюжету за завданням головного редактора. Несподівано до них підійшов невідомий чоловік та почав у грубій формі вимагати від оператора, щоб той припинив зйомку. Почувши від журналістів відмову, правопорушник кинувся у бійку.

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Працівники поліції оперативно встановили особу чоловіка, який, зі слів журналістів, напав на них. Ним виявися 61-річний харків’янин.

Інформація про даний факт внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст.345-1(погроза або насильство щодо журналіста) Кримінального кодексу України.

Усіх учасників інциденту запросили до відділення поліції для встановлення обставин конфлікту. Особі, яка вчинила дане правопорушення, загрожує до 5 років позбавлення волі.