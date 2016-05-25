Генпрокуратура: квартири в'єтнамців в Одесі обшукували в рамках заходів з викриття ОЗУ

Про це повідомляє Управління зв'язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

У повідомленні зазначається, що Генпрокуратурою спільно з Державною фіскальною службою проводиться спецоперація щодо організованого злочинного угруповання вихідців із Південно-Східної Азії, яка діяла на території Одеси.

«Генеральною прокуратурою України під високопрофесійним захистом співробітників Управління активних заходів головного оперативного управління ДФС проведено спецоперацію щодо організованого злочинного угруповання вихідців із Південно-Східної Азії, що діяла на території Одеси», - заявили в Генпрокуратурі.

Зазначається, що угруповання спеціалізувалося на скоєнні широкого спектру злочинної діяльності: нелегальні фінансові операції, обмін валюти, фальшивомонетництво, контрабанда підакцизних товарів (алкоголю та сигарет), делікатесних продуктів (ікри), незаконне переміщення вогнепальної зброї та наркотичних засобів, а також підроблення документів.

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Як стверджують у Генпрокуратурі, за результатами комплексу проведених заходів із незаконного обігу вилучено національну та іноземну валюту, заготовки підроблених банкнот номіналом по 100 дол. і євро, обладнання для рахування грошей, детектори банкнот, 2 автомати системи «Калашников», пістолет і набої до нього, гладкоствольну напівавтоматичну зброю, близько 0,5 кг сильнодіючого наркотичного засобу, який, за попередніми оцінками, є героїном. Крім того, вилучено велику кількість чорнової бухгалтерії про обіг багатомільйонних сум валюти, торгівлі тютюновими та алкогольними виробами, зміст якої наразі аналізується, а також підроблені техпаспорти на автомобілі тощо

«При здійсненні слідчих дій представниками в'єтнамської діаспори чинився активний фізичний опір із заподіянням тілесних ушкоджень правоохоронцям і пошкодженням службового автотранспорту. Нападників локалізували професійними діями підрозділу «фіззахисту» Державної фіскальної служби України», - заявили в прес-службі.

Наразі здійснюється комплекс заходів щодо встановлення кола учасників злочинного угруповання, ведеться збір доказів їхньої провини. Для цього проводяться слідчі та негласні слідчі розшукові дії, призначаються експертизи, допитуються свідки, потерпілі тощо.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні в Одесі представники в'єтнамської громади пікетували будівлю прокуратури Одеської області, вимагаючи захистити їх права.

23 травня поліція почала перевірку обставин масового порушення громадського порядку під час обшуків у житловому комплексі «Лотос» В'єтнамського земляцтва. В обласному главку Нацполіції зазначили, що до відділу поліції надійшло повідомлення про те, що працівникам прокуратури, які здійснюють оперативні дії в багатоповерховому будинку на вулиці Грушевського, заважають невідомі.

Між правоохоронцями та мешканцями стався конфлікт: мешканці намагалися протидіяти силовикам. Останні застосували табельну зброю, мешканці намагалися перекрити дорогу їхнім автомобілям, а також кидали каміння. Як стверджують мешканці «Лотоса», «невідомі у масках вривалися до їхніх квартир, відібрали всі гроші та цінні речі».

У січні СБУ вже проводила обшуки в житловому комплексі В'єтнамського земляцтва «Лотос». Як розповіли журналістам мешканці «Лотоса», люди в камуфляжному одязі обшукали низку квартир і нібито «відібрали гроші».