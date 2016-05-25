Турпотік в окупований Крим цього року може впасти на 12% - екс-міністр туризму АРК

Про це повідомив у ході прес-конференції екс-міністр курортів і туризму Автономної республіки Крим (АРК) Олександр Лієв.

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"У 2014 році Крим прийняв 1,5 млн чоловік, у 2015 році - 1,7 млн осіб, в цьому році на підставі останніх двох років можна прогнозувати, що туристичний потік буде на рівні 1,5 млн туристів, що пов'язано, в першу чергу, з вузьким транспортним горлом...Туристичний рік - 2016 буде за межею збитковості для багатьох туристичних об'єктів в Криму", - сказав Лієв.

Він підкреслив, що за останні три роки туристична галузь у Криму "змінилася до невпізнання" внаслідок анексії півострова Росією. Так, він повідомив, що в 2012-2013 роках до російської окупації півострів приймав рекордну кількість відпочивальників. Зокрема, у 2012 році кількість туристів з інших регіонів України та іноземців досягла позначки в 6,13 млн осіб, що стало рекордом за весь пострадянський період. у 2013 році Крим відвідало 6 млн осіб, у 2014 році турпотік різко впав - до 1,2-1,5 млн осіб.

Згідно з розданим на прес-конференції прес-релізом, у 2014 році Крим відвідало 70% туристів з Росії, 28% - з України, тоді як у 2015 році останній показник різко пішов на спад: частка українців, які відвідали півострів у минулому році, становила 10% від загальної кількості, а росіяни зайняли 88% туристичного ринку в Криму.

У 2016 році, згідно з прогнозом Асоціації індустрії гостинності України, Крим відвідають 99% туристів з Росії, 0,5-0,6% - громадяни України.

Лієв підкреслив, що показовим моментом у прогнозуванні наступного літнього туристичного сезону завжди вважалися травневі свята. Так, у період травневих свят, з 29 квітня по 15 травня, Крим відвідало 35 тис. осіб, а в 2014-2015 роках ця цифра становила 30 тис., а до окупації півострова в 2012-2013 роках цей показник досягав позначки в 200 тис. осіб.

За його словами, найпопулярнішими курортами Криму по регіонах є зараз Ялта і Севастополь.

"Ціна на кримський продукт зараз практично на 40% вище, ніж відпочинок у Сочі, тоді як раніше, до окупації, в Криму було дешевше відпочивати практично на 40%", - зазначив Лієв, додавши, що це пов'язано з підвищенням тарифів на енергоносії та продукти харчування на півострові.

Як повідомляв УНІАН, з лютого 2014 року Росія окупувала частину території України – Крим і східну частину Донбасу - й розв'язала кровопролитну війну, яка триває й досі і в ході якої було вбито близько 10 тис. осіб. Крім того, майже 2 млн людей були змушені покинути свої домівки. Велика частина населення РФ продовжує схвалювати дії керівництва своєї країни.