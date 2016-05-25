Сестра Савченко: Якщо Надію повезуть в СІЗО, то сюди приїдуть добровольчі батальйони

Про це вона повідомила в коментарі журналістам в аеропорту "Бориспіль", інформує "112 Україна".

"Адміністрація президента не раз заявляла, і це (обмін - УНІАН) не відбувався. На цей раз вони вирішили не заявляти, але це було заздалегідь відомо? Це справа наших рук, нас всіх, і вас, і преси, яка тримала постійно градус", - зазначила Віра Савченко.

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"Я не знаю куди її повезуть, але точно не в СІЗО, тому що якщо її повезуть у СІЗО, то сюди приїдуть добровольчі батальйони", - зазначила вона. - Радість буде тоді, коли я буду знати, що на борту Надя".

Президент України Петро Порошенко, за даними ЗМІ, вже в аеропорту "Бориспіль", прибуття рейсу має відбутися о 14:43.