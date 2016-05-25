На Вінниччині проходитиме Міжнародний форум "Українська молодь діаспори"

Для узгодження організаційних питань проведення заходу, що планується у Вінниці в серпні поточного року, ініціатори форуму - голова Європейського конгресу українців, перший заступник голови Світового конгресу українців Ярослава Хортяні та голова Світового конгресу українських молодіжних організацій Мирослав Гочак, а також заступник Міністра молоді та спорту України Олександр Ярема вчора зустрілися з головою обласної державної адміністрації Валерієм Коровієм.

Про це поідовляє департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю ОДА.

«Коли надійшла пропозиція щодо проведення у Вінниці молодіжного форуму, ми прийняли її з великою зацікавленістю. В області представлена дуже широка палітра молодіжних організацій, і цей захід для нас дуже важливий», - зазначив Валерій Коровій. - «Подібний форум вперше проводиться у м. Вінниці, тому для нас це особлива подія, адже цим самим розпочато співпрацю з українськими організаціями за кордоном. Майже 20 млн. українців проживає за межами країни, які небайдужі до подій, що відбуваються в Україні. В результаті форуму сподіваюсь будуть реалізовані проекти не лише в культурній та освітній сферах, а й в економічній та логістичній» - підкреслив голова облдержадмнстрації.

Кошти на проведення заходу – 200 тисяч гривень – виділяє Міністерство молоді та спорту України. «Для нас цей форум теж важливий, оскільки охоплює представників молодіжних організацій і в Україні, і поза її межами. Тож ми надаємо йому великого значення», – запевнив заступник Міністра молоді та спорту Олександр Ярема.

Голова Європейського конгресу українців Ярослава Хортяні, у свою чергу, висловила вдячність за готовність прийняти форум у Вінниці та запевнила, що користь від цієї зустрічі отримає загалом Україна. «Ми, старша генерація української діаспори, відчуваємо відповідальність за те, щоб передати в надійні руки нашу справу. Ці хлопці і дівчата, які приїдуть до вас, повні енергії служити Україні. Це представники народної дипломатії, яка, часом, може більше зробити, ніж дипломати офіційні, - зазначила Ярослава Хортяні. – Від проведення цього заходу виграє і місто, яке приймає, і Україна, і ваша молодь, бо вони будуть відразу запрошені в ту чи іншу країну, познайомляться, побачать, як краще співпрацювати. А з того підуть і економічні інтереси».

За словами голови Світового конгресу українських молодіжних організацій Мирослава Гочака, подібні зустрічі вже проводились у Києві, Львові, Тернополі, Івано-Франківську та Одесі. Цього ж року організатори зупинили свій вибір на Вінниці.

Інформуючи про головні напрями діяльності молодіжного представництва діаспори, Мирослав Гочак підкреслив, що нині у їхньому полі зору не лише питання освіти та культури. «Вже 2 роки ми працюємо за трьома новими напрямами: лобіювання українських національних інтересів, українська медіа-платформа, основна ідея якої полягає в об’єднанні медіа-простору світового українства, створення медіа-центрів та медіа-ресурсів. І ще один напрям – економічна революція. Йдеться про організацію інвестиційних, економічних бізнес-форумів та конференцій», - зазначив голова Світового конгресу українських молодіжних організацій.

За його словами, сьогодні за допомогою українців або підприємців українського походження у тих державах, де вони проживають, активно створюються спільні з Україною торгові палаті та ділові бізнес-клуби. Крім того, конгрес українських молодіжних організацій має прямий вихід на декілька потужних американських інвестиційних фондів, які зацікавлені інвестувати в Україну, насамперед, у сферах сільського господарства, ІТ-технологій та енергетики.

«Завжди в областях, де діаспора проводила форуми чи зустрічі, ми після цього схвалювали програми співпраці. У Вінниці ми вперше, і, можливо, це буде поштовхом для того, щоб ви прийняли відповідну програму співробітництва з діаспорою для наших активних взаємин в подальшому», - зауважив Мирослав Гочак.



