У Дніпропетровську оголосили війну незаконній забудові (фото)

Таке рішення було ухвалене після численних скарг мешканців міському голові.

"На Академіка Вернадського – Архітектора Дольника комунальники почали засипати котлован незаконного будівництва. Люди радіють. Обіцяв, ще коли йшов у парламент. Добрався нарешті. Доберуся й до решти", – написав Борис Філатов на своїй сторінці у Facebook.

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Засипати котлован почали ще вранці. Роботі комунальників спочатку заважали забудовники: вони заблокували проїзд спецтехніки власними авто, однак вантажівкам із землею все-таки вдалося потрапити на територію котловану. Одразу після цього на місце забудови прибули невідомі – близько півсотні молодиків спортивної зовнішності заблокували в’їзд на будівельний майданчик. Хто вони та з якою метою перебували там, чоловіки не пояснювали. Невдовзі працівники поліції затримали "тітушок" та доправили до Соборного районного відділку.

Котлован обіцяють засипати протягом 10 днів. На це, за словами заступника міського голови Михайла Лисенка, знадобиться 8 тис кубометрів ґрунту. На місці котловану планують обладнати спортивний майданчик. Із незаконними діями забудовників розбиратимуться правоохоронці.