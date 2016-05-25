"Люблю її називати "школярка": "Козак" Гаврилюк у вишиванці і шароварах зіграв весілля з 22-річною студенткою (фото)
Народний депутат Михайло Гаврилюк одружився з 22-річною студенткою одного із столичних вузів.
Про це повідомляє "Дзеркало Коломиї".
Серед гостей на весіллі були народні та місцеві депутати. Гаврилюк був одягнений у вишиванку та шаровари.
Пара познайомилася на Майдані під час Революції Гідності. Коломиянка активно брала участь у протестних акціях у столиці.
Раніше, в інтерв'ю одному з телеканалів Гаврилюк заявив, що у нього є "дівчина серця". "Моя принцеса серця – чудова. Вона сама з Коломиї. Але живе і навчається в Києві".
Дівчина, як розповів козак Гаврилюк, – студентка одного зі столичних вузів. "Люблю її називати "школярка". Вона нервує через це, – жартує нардеп. – Їй 22 роки".
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Гаврилюк розповів і про свою колишню сім'ю: "12 років тому був одружений. Мав сім'ю, дружину, у нас народився син. Але така ситуація склалася у нашій країні, мені довелося їхати на заробітки. І я не завжди знаходився вдома. Їздив колись на роботу і в Росію. Треба було десь заробляти гроші, прогодувати сім'ю. І як кінцевий результат, заробітки призвели до розлучення і розпаду сім'ї. Чому так сталося, я б не хотів говорити. У всіх бідах звинувачую тільки себе. З сином спілкуюся і допомагаю йому ".