В окупованому Бахчисараї відбувся "синьо-жовтий" останній дзвоник (фоторепортаж)
21:06, 25 травня 2016Суспільство
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На свято діти та батьки поприходили з елементами одягу у кольорах українського прапора та з національною символікою.
В окупованому Бахчисараї відбувся "синьо-жовтий" останній дзвоник / facebook.com/ayshe.umerova
Донька заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Айше Умерова опублікувала фотографії зі свята останнього дзвоника у кримському Бахчисараї у Facebook.
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"Останній дзвоник у Бахчисараї. В деталях" – підписала вона знімки.
На фотографіях видно, що в дітей та їх батьків на одязі є українська та кримськотатарська символіка, а дехто навіть одягнувся в кольорах синьо-жовтого прапора.
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