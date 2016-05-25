В окупованому Бахчисараї відбувся "синьо-жовтий" останній дзвоник (фоторепортаж)

Донька заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Айше Умерова опублікувала фотографії зі свята останнього дзвоника у кримському Бахчисараї у Facebook.

Читайте такожНовий виток репресій в окупованому Криму: з'явилося відео викрадення у Бахчисараї члена Меджлісу

"Останній дзвоник у Бахчисараї. В деталях" – підписала вона знімки.

На фотографіях видно, що в дітей та їх батьків на одязі є українська та кримськотатарська символіка, а дехто навіть одягнувся в кольорах синьо-жовтого прапора.