До Коаліції громадянського суспільства "Народна Конституція" приєдналися Міжнародна організація та об’єднання патріотів України

Під час засідання відбулася процедура входження нових громадських організацій, зокрема: організація «Перша Українська Незалежна Медіа Платформа», МГО «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства», які висловили довіру головній меті та тим крокам, які Коаліція вже здійснила, а також запропонували конструктивну допомогу в подальшій роботі, як і ГО «Простір», яка приєдналася декількома днями раніше.

«Сьогодні нашим завданням є залучення якомога більшої кількості громадян країни до процесу створення Нового суспільного договору, як єдино-дієвого інструменту, що допоможе створити саме ті умови, за яких конституційна реформа в країні буде загальнонаціональним інклюзивним процесом, в якому кожний громадянин буде мати право висловити свою думку», - зазначив Володимир Полочанінов, член Коаліції.

«Коаліція з моменту свого заснування пройшла процес як внутрішньої, так і зовнішньої реорганізації. Проте фундаментальні чинники, такі як політична та олігархічна незаангажованість, залишаються для всіх членів Коаліції, і тих, хто до нас приєднується, завжди незмінними», - підкреслює Віталій Чудновський, член Коаліції.

Олександр Кочетков, віце-президент МГО «Міжнародна асоціація «Здоров’я суспільства», зазначив, що Коаліція провела чисельні інформаційні заходи, з метою ознайомлення з її головними ідеями, а під час останнього зібрання, яке відбулося 14 травня в м. Києві, було сформовано фокус-групи, у яких респонденти – представники різних сфер громадянського суспільства, посприяли розумінню та виокремленню саме тих концептуально-важливих моментів, які допомагатимуть під час Всеукраїнського туру, який відбудеться найближчим часом. «Саме такий загальнонаціональний та небайдужий підхід до кожного громадянина надихнув нас на співпрацю з Коаліцією громадянського суспільства «Народна Конституція», яка вже написала та зареєструвала у Верховній Раді України законопроект «Про порядок підготовки нової Конституції України» №3781 від 18.01.2016, провела Форум та зустрічі з представниками всіх регіонів України. Все це означає, що головним для Коаліції є дія, а не безкінечні експертні обговорення», - зазначає Олександр.

«Сьогодні у нас на меті наступне: створення територіальних осередків Коаліції за рахунок людей з активною життєвою позицією, які у своєму регіоні, завдяки наполегливій праці, мають силу голосу», - зазначив Сергій Опря.

Коаліція відкрита для приєднання до неї нових учасників. Членами Коаліції можуть бути громадські об'єднання, вищі навчальні заклади та наукові установи, а також експерти, науковці та фахівці в сфері конституціоналізму, що мають належну професійну репутацію, дотримуються стандартів політичної неупередженості, і які поділяють положення Меморандуму про створення Коаліції.