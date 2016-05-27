"Розмовляли про георгіївські стрічки": у Криму ФСБшники провели рейди кримськотатарськими класами

Про це повідомляє сайт «15 минут».

Учнів викликали по одному в кабінет разом з батьками, ставили питання щодо травневих свят, зокрема, чи одягали вони "георгіївські" стрічки на 9 травня, де носили і чому знімали.

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Також співробітник ФСБ цікавився, чи були в школі випадки образи учнів. Батьки даним фактом обурені, запитання дітям задаються в присутності батьків. Опитують тільки хлопчиків.

За інформацією джерела з Криму, на питання батьків, чому бесіди розпочаті саме з кримськотатарських класів, співробітник ФСБ відповів, що це у них запланований захід і нібито будуть опитувати усіх, але почали з 9-го класу.

Батьки стурбовані цим фактом, оскільки у дітей 28 травня має відбутися екзамен, і діти напередодні піддані стресу.