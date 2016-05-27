У Харкові активісти закликали писати листи українським політв’язням у РФ (відео)
14:43, 27 травня 2016Суспільство
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Біля пам'ятника Шевченку зібралися близько десяти активістів.
Активісти тримали плакати у вигляді поштової листівки / скриншот
Харків'яни провели акцію «День солідарності з кримськими заручниками» із закликом писати листи українцям, які засуджені або перебувають під слідством у Росії, повідомляє "Радіо Свобода".
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Біля пам'ятника Шевченку зібралися близько десяти активістів.
У руках вони тримали плакати у вигляді поштової листівки із адресами арештантів.
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