У Харкові активісти закликали писати листи українським політв’язням у РФ (відео)

Харків'яни провели акцію «День солідарності з кримськими заручниками» із закликом писати листи українцям, які засуджені або перебувають під слідством у Росії, повідомляє "Радіо Свобода".

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Біля пам'ятника Шевченку зібралися близько десяти активістів.

У руках вони тримали плакати у вигляді поштової листівки із адресами арештантів.